Наука и технологии
09:17, 29 мая 2023
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Лень поливать растения в доме? Вот какие из них почти не требуют ухода

Вы можете даже практически забыть о них после покупки

Известно, что растения в доме очищают воздух и помогают почувствовать себя лучше. Помимо этого, они эстетически дополняют интерьер комнаты. Вот какие растения стоит взять, если вы не хотите тратить много времени и сил на уход за ними.

Самым популярным комнатным растением, которое почти невозможно убить, является мирная лилия. Она может несколько недель подряд цвести в условиях низкой освещённости. Что касается полива, то нужно просто раз в неделю проверять почву и поливать, если она сухая.

На втором месте находится паутинное растение. Вам просто нужно следить, чтобы оно получало достаточно солнечного света, у него была хорошо дренированная почва. А поливать необходимо такое растение только тогда, когда почва будет сухой.

Далее идёт денежное дерево. За ним легко ухаживать. Поливать его нужно примерно один раз в неделю, а солнечное освещение для него нужно умеренное.

Лень поливать растения в доме? Вот какие из них почти не требуют ухода
The Spruce

Легко ухаживать и за алоэ вера. Ему нужно много света, но воды много не требуется. Это растение может жить в одном и том же горшке до трёх лет.

На пятом месте расположился дьявольский плющ. Этому растению необходимо совсем немного воды и света.

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