Лень поливать растения в доме? Вот какие из них почти не требуют ухода

Самым популярным комнатным растением, которое почти невозможно убить, является мирная лилия. Она может несколько недель подряд цвести в условиях низкой освещённости. Что касается полива, то нужно просто раз в неделю проверять почву и поливать, если она сухая.

На втором месте находится паутинное растение. Вам просто нужно следить, чтобы оно получало достаточно солнечного света, у него была хорошо дренированная почва. А поливать необходимо такое растение только тогда, когда почва будет сухой.

Далее идёт денежное дерево. За ним легко ухаживать. Поливать его нужно примерно один раз в неделю, а солнечное освещение для него нужно умеренное.