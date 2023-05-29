Лень поливать растения в доме? Вот какие из них почти не требуют ухода

Лень поливать растения в доме? Вот какие из них почти не требуют уходаВы можете даже практически забыть о них после покупки
Известно, что растения в доме очищают воздух и помогают почувствовать себя лучше. Помимо этого, они эстетически дополняют интерьер комнаты. Вот какие растения стоит взять, если вы не хотите тратить много времени и сил на уход за ними.
Самым популярным комнатным растением, которое почти невозможно убить, является мирная лилия. Она может несколько недель подряд цвести в условиях низкой освещённости. Что касается полива, то нужно просто раз в неделю проверять почву и поливать, если она сухая.
На втором месте находится паутинное растение. Вам просто нужно следить, чтобы оно получало достаточно солнечного света, у него была хорошо дренированная почва. А поливать необходимо такое растение только тогда, когда почва будет сухой.
Далее идёт денежное дерево. За ним легко ухаживать. Поливать его нужно примерно один раз в неделю, а солнечное освещение для него нужно умеренное.
Легко ухаживать и за алоэ вера. Ему нужно много света, но воды много не требуется. Это растение может жить в одном и том же горшке до трёх лет.
На пятом месте расположился дьявольский плющ. Этому растению необходимо совсем немного воды и света.