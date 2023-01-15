Ленивцы оказались левшами

Исследователи сконструировали специальную опору, чтобы измерить мощную хватку у пяти бурогорлых ленивцев (Bradypus variegatus). Они обнаружили, что по отношению к массе тела животные со средним весом 3,8 кг имеют примерно вдвое большую силу мышц , чем люди и другие приматы.

Ленивцы могли легко удерживать более 100% своего веса всего одной конечностью. Но разница в силе их левого и правого хвата, особенно в передних лапах, составляла до 16%. У таких приматов, как люди, правая сторона обычно сильнее.