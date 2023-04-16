Ленивец попал в кадр прямой трансляции запуска аппарата к Юпитеру

Ленивец, которого зрители прозвали Жерар или Джерри, украл все внимание и стал звездой онлайн-трансляции. К счастью, даже несмотря на его опасную близость к месту запуска, сотрудники космодрома смогли найти его и отнести в безопасное место.

Зонд прибудет к Юпитеру в июле 2031 года. Затем JUICE совершит около трех десятков пролетов над Ганимедом, Европой и Каллисто, чтобы более детально изучить их ледяные оболочки. JUICE опустится в пределах 200 км от некоторых из этих миров, что позволит ученым получить наилучшее представление о них.

Ars Technica напомнило, что в 2009 году летучая мышь зацепилась за внешний топливный бак космического корабля «Дискавери» прямо перед стартом миссии STS-119. Летучая мышь держалась на протяжении всего старта, а сотрудники NASA отслеживали ее местоположение с помощью инфракрасных камер.