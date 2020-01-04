Lenovo начала продавать клавиатуру ThinkPad отдельно от ноутбуков

Клавиатура TrackPoint Keyboard II отличается от других подобных продуктов тем, что в ней есть тензометрический джойстик, то есть пользователь может управлять курсором с помощью небольшой «кнопки». Таким образом пользователю, который купит TrackPoint Keyboard II, даже не придётся приобретать мышь.

Подключить беспроводную клавиатуру к компьютеру можно будет и по Wi-Fi, и по Bluetooth 5. Одного заряда должно хватить на два месяца использования. В продажу новинка поступит в мае по цене от $99,99 (около 6204 рублей).