Lenovo представила свой первый игровой OLED-монитор с 240 Гц

Сейчас новинка доступна в Китае по сниженной цене 4999 юаней ($690), тогда как официальная стоимость составляет 6199 юаней ($855).

Монитор получил 34-дюймовую изогнутую OLED-панель с разрешением 3440 × 1440 пикселей и радиусом кривизны 800R.

Время отклика составляет всего 0.03 мс (GTG), а контрастность достигает 1 500 000:1, что обеспечивает глубокие черные оттенки и точную цветопередачу.

Дисплей также покрывает 99% цветового пространства sRGB и 98,5% DCI-P3, поддерживает 10-битный цвет и пиковую яркость до 1300 нит.

Для геймеров предусмотрены технологии AMD FreeSync Premium Pro и VESA AdaptiveSync, снижающие разрывы изображения.

Встроенный KVM-переключатель позволяет управлять несколькими устройствами с одной клавиатуры и мыши. Из разъемов доступны: HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, USB-C с зарядкой 140 Вт, несколько USB-A и Ethernet (RJ45).

Монитор поддерживает регулировку по высоте, наклону и повороту, совместим с креплениями VESA (100 × 100 мм) и оснащен динамиками с сертификацией Waves MaxxAudio.

Также заявлена защита от выгорания OLED и сенсор, автоматически регулирующий яркость в зависимости от освещения.