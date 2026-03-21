Lenovo выпустила доступные наушники YOGA с активным шумоподавлением

Есть «мгновенное подключение» к совместимым ноутбукам Lenovo YOGA. Достаточно открыть кейс, и наушники уже готовы к работе. Также поддерживается подключение сразу к двум устройствам одновременно.

За звук отвечают 12.2-миллиметровые динамики. Система активного шумоподавления снижает внешние шумы до 40 дБ, есть три микрофона в каждом наушнике.

Время работы без подзарядки — до 7 часов при выключенном шумоподавлении и до 4.5 часов, если оно активно. Вместе с зарядным кейсом общее время увеличивается до 36 и 24 часов соответственно. Поддерживается быстрая зарядка. Наушники имеют защиту от влаги IPX4.

Пока новинка доступна только в Китае.