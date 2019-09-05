Lenovo выпустила комплект для сражения за «Мстителей» в виртуальной реальности

Комплект называется MARVEL Dimension of Heroes. Для запуска дополненной реальности игроку понадобятся те же Lenovo Mirage AR. С их помощью пользователь сможет представить себя на месте шести легендарных супергероев — Доктора Стрэнджа, Капитана Америка, Тора, Чёрной Пантеры, Капитана Марвел и Звёздного Лорда.

Игроку нужно скачать бесплатное приложение MARVEL Dimension of Heroes на совместимый смартфон, взять двойные универсальные контроллеры, надеть шлем и начать сражаться с врагами. Доступны три режима игры: режим истории, где игрок будет следовать сюжету, режим выживания с возможностью соревнования и режим совместной игры с друзьями.

Универсальные контроллеры, кстати, подходят и под Star Wars: Jedi Challenges.

Девайсы для комплекта начнут продаваться в США с 6 сентября по цене $249,99.