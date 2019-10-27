Lenovo выпустила мощный внешний аккумулятор для ноутбуков

Аккумулятор имеет один порт USB-C, собственно для зарядки компьютеров, и два USB-A для смартфонов. Первый, как вы понимаете, обеспечивает максимальную мощность — 50 Вт. Устройство также совместимо с USB PD2.0, QC 2.0/ 3.0. Имеет защиту от перенапряжения, перегрева и короткого замыкания.

Аккумулятор поставляется в двух цветах: чёрном и красном. Стоит $43 (примерно 2750 рублей). Есть и специальная версия с разъёмом Slim Tip, по цене $57 (около 3645 рублей). Устройство уже можно предзаказать на JD.com.