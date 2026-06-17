Наука и технологии
Опубликовано 17 июня 2026, 06:36
1 мин.

Lenovo выпустила недорогие наушники-клипсы TA410 с временем работы до 48 часов

И с Bluetooth 7.0
Lenovo представила в Китае беспроводные наушники TA410. Они уже появились в продаже за около 14 долларов в юанях. Модель относится к клипсам, они крепятся на ушной раковине.
Lenovo выпустила недорогие наушники-клипсы TA410 с временем работы до 48 часов

© Lenovo

Наушники доступны в трёх цветах: фиолетовом, сером и белом. Зарядный кейс имеет округлую форму.

Несмотря на бюджетную цену, у TA410 есть Bluetooth 7.0, они работают на расстоянии до 10 метров. Также применяется технология направленной передачи звука. Предусмотрено четыре микрофона с системой шумоподавления.

Каждый наушник весит всего 4,5 грамма и не боится лёгкого дождя. Одного заряда хватает на 8 часов, а вместе с кейсом общее время достигает 48 часов.

Источник:gizmochina
Автор:Максим Многословный
Теги:
#наушники
,
#LENOVO
  1. Ferra.ru/
  2. Новости/
  3. Наука и технологии/
  4. Lenovo выпустила недорогие наушники-клипсы TA410 с временем работы до 48 часов