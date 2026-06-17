Lenovo выпустила недорогие наушники-клипсы TA410 с временем работы до 48 часов

Опубликовано 17 июня 2026, 06:361 мин.
Lenovo выпустила недорогие наушники-клипсы TA410 с временем работы до 48 часовИ с Bluetooth 7.0
Lenovo представила в Китае беспроводные наушники TA410. Они уже появились в продаже за около 14 долларов в юанях. Модель относится к клипсам, они крепятся на ушной раковине.
© Lenovo
Наушники доступны в трёх цветах: фиолетовом, сером и белом. Зарядный кейс имеет округлую форму.
Несмотря на бюджетную цену, у TA410 есть Bluetooth 7.0, они работают на расстоянии до 10 метров. Также применяется технология направленной передачи звука. Предусмотрено четыре микрофона с системой шумоподавления.
Каждый наушник весит всего 4,5 грамма и не боится лёгкого дождя. Одного заряда хватает на 8 часов, а вместе с кейсом общее время достигает 48 часов.