Lenovo выпустила недорогие наушники-клипсы TA410 с временем работы до 48 часов

Наушники доступны в трёх цветах: фиолетовом, сером и белом. Зарядный кейс имеет округлую форму.

Несмотря на бюджетную цену, у TA410 есть Bluetooth 7.0, они работают на расстоянии до 10 метров. Также применяется технология направленной передачи звука. Предусмотрено четыре микрофона с системой шумоподавления.

Каждый наушник весит всего 4,5 грамма и не боится лёгкого дождя. Одного заряда хватает на 8 часов, а вместе с кейсом общее время достигает 48 часов.