Lenovo заявила о худшем падении доходов за 14 лет

Компания сообщила, что общий доход к концу прошлого года составил $15,3 млрд, что на 24% меньше, чем в том же квартале годом ранее.

Главный исполнительный директор Lenovo Ян Юаньцин заявил на встрече с аналитиками, что весь рынок ПК и мобильных устройств пережил "серьезный спад" в последнем квартале, и компания стремится сократить расходы и повысить эффективность. Lenovo стремится сократить текущие операционные расходы примерно на 150 млн долларов: "это включает в себя общее сокращение операционных расходов, а также корректировку штата сотрудников, где это необходимо и целесообразно", - добавил финансовый директор компании Вонг Вай Минг.