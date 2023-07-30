ЛЭП, ядерная энергия и стартовые площадки: NASA всерьез взялась за возвращение на Луну

Один из ключевых контрактов на сумму $34,7 млн достался компании Blue Origin Джеффа Безоса, которая намерена создавать солнечные батареи и провода для передачи данных из лунного реголита (местного грунта). Эта технология позволит создавать энергетические системы непосредственно из лунных материалов, не прибегая к использованию веществ, доставляемых с Земли.

Среди других победителей конкурса - компания Zeno Power, которая намерена использовать ядерную энергию для энергоснабжения Луны, Astrobotic, которая построит линию электропередач для передачи электроэнергии от лунных посадочных аппаратов к роверам, и Redwire, которой поручено строительство дорог и посадочных площадок на Луне с использованием инновационных технологий.

Вклад NASA позволит разработать важнейшие технологии для будущих лунных миссий, что будет способствовать реализации программы Artemis и возвращению человечества на Луну.