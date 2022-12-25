Наука и технологии
18:41, 25 декабря 2022
1 мин.

Лес рук и суп с котом: нейросеть создала картинки по мотивам русских фразеологизмов

Выглядит занимательно

Автор Telegram-канала «Нейросеть for Fun», который публикует результаты выдачи нейросетевых моделей по запросам пользователей, запостил новые любопытные картинки.

Лес рук и суп с котом: нейросеть создала картинки по мотивам русских фразеологизмов

Фото: Unsplash

Изображения генерирует модель Midjourney. Она создала картинки по запросам с русскими фразеологизмами.

Вот «Без окон, без дверей, полна горница людей»:

Лес рук и суп с котом: нейросеть создала картинки по мотивам русских фразеологизмов

Нейросеть for Fun

А вот «Беда не приходит одна»:

Лес рук и суп с котом: нейросеть создала картинки по мотивам русских фразеологизмов

Нейросеть for Fun

Вот зловещий «суп с котом»:

Лес рук и суп с котом: нейросеть создала картинки по мотивам русских фразеологизмов

Нейросеть for Fun

И наконец «лес рук»:

Лес рук и суп с котом: нейросеть создала картинки по мотивам русских фразеологизмов

Нейросеть for Fun

Ранее канал опубликовал, как выглядел бы «советский айфон».

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