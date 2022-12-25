Лес рук и суп с котом: нейросеть создала картинки по мотивам русских фразеологизмов

18:41, 25 декабря 2022
1 мин.
Лес рук и суп с котом: нейросеть создала картинки по мотивам русских фразеологизмовВыглядит занимательно
Автор Telegram-канала «Нейросеть for Fun», который публикует результаты выдачи нейросетевых моделей по запросам пользователей, запостил новые любопытные картинки.
Фото: Unsplash
Изображения генерирует модель Midjourney. Она создала картинки по запросам с русскими фразеологизмами.
Вот «Без окон, без дверей, полна горница людей»:
Нейросеть for Fun
А вот «Беда не приходит одна»:
Нейросеть for Fun
Вот зловещий «суп с котом»:
Нейросеть for Fun
И наконец «лес рук»:
Нейросеть for Fun
Ранее канал опубликовал, как выглядел бы «советский айфон».
Читайте также