Леса Амазонии начали незаконно продавать через Facebook

На Facebook предлагаются даже те участки, которые защищены законом — национальные леса и заповедники коренных народов. Компания заявила, что готова работать с местными властями. Однако экологические активисты и группы коренного населения заявили, что правительство Бразилии не будет вмешиваться. Facebook же говорит, что не может сама определить, какие объявления законны, а какие — нет.

Чтобы найти продаваемые участки, нужно просто набрать слова «лес», «родные джунгли» и «древесина» на Facebook Marketplace, при этом выбрав один из районов Амазонки в качестве местоположения. Стоит отметить, что продавцы не стесняются признавать, что не имеют права собственности на землю.