Леса в Мозамбике вмещают вдвое больше углерода, чем считалось ранее

В исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications Earth & Environment, использовалось лазерное 3D-сканирование для измерения более 8 миллионов деревьев на 500 квадратных километрах лесов миомбо в районе национального парка Гиле.

Полученные данные свидетельствуют о том, что эти леса хранят в 1,5-2,2 раза больше углерода, чем предполагалось традиционными методами. Это расхождение объясняется тем, что традиционные методы недооценивают биомассу, особенно крупных деревьев. Экстраполяция этих результатов позволяет предположить, что все леса миомбо в Африке потенциально могут хранить в своей надземной биомассе еще 13,6 млрд тонн эквивалента углекислого газа, что существенно влияет на глобальные расчеты углерода.

Исследование подчеркивает критическую роль лесов миомбо в смягчении последствий изменения климата и указывает на "настоятельную необходимость активизации усилий по их сохранению".