Леса все еще хранят тайны, или как запахи растений влияют на климатический риск

Растения выделяют биогенные летучие органические соединения (БЛОС) в качестве химических сигналов, влияющих на климат, качество воздуха и химический состав атмосферы. Поразительно, но исследование показало, что богатые видами леса выбрасывают меньше БЛОС, что опровергает общепринятое представление о том, что разнообразие ведет к увеличению выбросов.

Исследование проливает свет на запутанную взаимосвязь между выбросами растений и воздействием на атмосферу, призывая к дальнейшим междисциплинарным исследованиям для всестороннего понимания.