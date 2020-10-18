Лесная земля укрепила детский иммунитет

Во время эксперимента заасфальтированные площадки для игр нескольких детских садов заменили на лесные участки дерна с молодыми деревьями. Затем учёные в течение 28 дней наблюдали за состоянием детей. В эксперименте, кстати, участвовали 75 человек.

Оказалось, что у детей, которые играли на «лесных» площадках, показатели кожного микробиома, то есть соотношения полезной и патологической микрофлоры, были в три раза выше. Также учёные увидели положительные изменения в белках и клетках, ответственных за укрепление иммунитета.

То есть для укрепления иммунной системы ребёнка стоит сталкивать его с природными элементами: лесной травой, мхом, кустами и т.д.