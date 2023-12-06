Лесные пожары свели на нет 20 лет усилий по очистке воздуха в США

В исследовании, опубликованном в журнале The Lancet Planetary Health, говорится о ежегодном увеличении концентрации черного углерода на 55 % с 2000 по 2020 год из-за непрекращающихся лесных пожаров.

Ведущий автор исследования Цзюнь Ванг из Университета Айовы сетует: «Наш воздух должен быть все чище и чище... но пожары ограничили или свели на нет эти достижения в области качества воздуха. Мы теряем позиции». Инициативы Агентства по охране окружающей среды (EPA) по улучшению качества воздуха, в первую очередь за счет ограничения автомобильных выхлопов, терпят серьезное поражение.

Климатолог Дэниел Суэйн предупреждает, что, несмотря на прошлые успехи, «экстремальные показатели загрязнения воздуха сейчас снова увеличиваются» из-за усиления лесных пожаров.