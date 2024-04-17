Лесные пожары вплотную подобрались к границам городов: ученые бьют тревогу

В исследовании, проведенном учеными из Национального центра атмосферных исследований (NCAR), использовались спутниковые данные и машинное обучение для создания глобальной базы данных о пожарах на территориях WUI за последние два десятилетия.

В то время как общее количество и площадь, выжженная пожарами в мире, сократились, отчет показывает тревожный рост пожаров в WUI. Доля глобальных пожаров, возникающих в зонах WUI, выросла на 23% в период с 2005 по 2020 год. Еще более «тревожным» является тот факт, что глобальная площадь, выжженная пожарами в WUI, за этот период увеличилась на 35% по отношению к общей выжженной площади.

Исследование выявило ключевой фактор такого роста: расширение зон WUI по всему миру, особенно в быстро «урбанизирующихся» регионах. По мере того как новая застройка наступает на дикую местность, риск пожаров значительно возрастает.

«Понимание их роста и потенциального будущего воздействия имеет решающее значение, особенно в том, что касается выбросов и здоровья населения», — говорит ведущий автор исследования Вэньфу Танг, ученый из NCAR.