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Наука и технологии
Опубликовано 17 апреля 2024, 14:15
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Лесные пожары вплотную подобрались к границам городов: ученые бьют тревогу

Растущая глобальная угроза
Новые исследования рисуют тревожную картину: пожары, бушующие на границе между «дикой местностью» и городом (WUI), становятся все более распространенными во всем мире. Ожидается, что эта тенденция сохранится, по крайней мере, в течение следующих двух десятилетий.
Лесные пожары вплотную подобрались к границам городов: ученые бьют тревогу
© Ferra

В исследовании, проведенном учеными из Национального центра атмосферных исследований (NCAR), использовались спутниковые данные и машинное обучение для создания глобальной базы данных о пожарах на территориях WUI за последние два десятилетия.

В то время как общее количество и площадь, выжженная пожарами в мире, сократились, отчет показывает тревожный рост пожаров в WUI. Доля глобальных пожаров, возникающих в зонах WUI, выросла на 23% в период с 2005 по 2020 год. Еще более «тревожным» является тот факт, что глобальная площадь, выжженная пожарами в WUI, за этот период увеличилась на 35% по отношению к общей выжженной площади.

Исследование выявило ключевой фактор такого роста: расширение зон WUI по всему миру, особенно в быстро «урбанизирующихся» регионах. По мере того как новая застройка наступает на дикую местность, риск пожаров значительно возрастает.

«Понимание их роста и потенциального будущего воздействия имеет решающее значение, особенно в том, что касается выбросов и здоровья населения», — говорит ведущий автор исследования Вэньфу Танг, ученый из NCAR.

Источник:Science Daily
Автор:Максим Многословный
Теги:
#исследование
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#пожар
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#катастрофа