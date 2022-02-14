Летавший в космос миллиардер купил ещё три миссии для более далёких путешествий

Наука и технологии
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Летавший в космос миллиардер купил ещё три миссии для более далёких путешествийВсё вместе с SpaceX
Американский миллиардер Джаред Айзекман, который летал в космос на корабле SpaceX и стал командиром первого исключительно гражданского экипажа для полёта в космос, докупил ещё три миссии. Они носят имя Polaris и отправят Айзекмана ещё глубже в космос.
Две из купленных миссий будут совершены на корабле SpaceX Crew Dragon. На них миллиардер слетает на высокую орбиту Земли. Вместе с Айзекманом полетят два сотрудника SpaceX и бывший пилот военно-воздушных сил США.
Если первый полёт пройдет успешно, люди окажутся на самой высокой точке, на которую когда-либо поднималась капсула SpaceX Crew Dragon. До сих пор Crew Dragon летал только туда и обратно на низкую околоземную орбиту.
В конечном итоге эти миссии завершатся запуском первого пилотируемого корабля Starship от SpaceX.
Источник: The Verge