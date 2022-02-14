Летавший в космос миллиардер купил ещё три миссии для более далёких путешествий

Две из купленных миссий будут совершены на корабле SpaceX Crew Dragon. На них миллиардер слетает на высокую орбиту Земли. Вместе с Айзекманом полетят два сотрудника SpaceX и бывший пилот военно-воздушных сил США.

Если первый полёт пройдет успешно, люди окажутся на самой высокой точке, на которую когда-либо поднималась капсула SpaceX Crew Dragon. До сих пор Crew Dragon летал только туда и обратно на низкую околоземную орбиту.

В конечном итоге эти миссии завершатся запуском первого пилотируемого корабля Starship от SpaceX.