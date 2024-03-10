Летающее такси в Индии будет дешевым и отправится в полет в октябре

Модель e200 разработана специально для шумных городов Индии. Профессор Чакраварти подчеркнул трудности навигации в переполненном воздушном пространстве и необходимость создания компактной конструкции, подходящей для узких посадочных площадок. Его летающее такси предназначено для коротких маршрутов с несколькими остановками.

Проект преодолел значительные препятствия, и успешный испытательный полет меньшего прототипа, e50, стал важной вехой. Профессор Чакраварти ожидает, что первый полет e200 состоится в октябре-ноябре этого года и ознаменует собой «исторический момент для индийской авиации».

Точные цены пока не разглашаются, но Чакраварти отметил, что их стоимость примерно в два раза выше, чем стоимость поездки на Uber.