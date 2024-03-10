Летающее такси в Индии будет дешевым и отправится в полет в октябре

Опубликовано 10 марта 2024, 23:02
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Летающее такси в Индии будет дешевым и отправится в полет в октябреНо технология все еще сомнительная
Индия стоит на пороге «транспортной революции»: создание первого летающего такси собственного производства, e200, близится к завершению. Профессор Сатья Чакраварти, идейный вдохновитель проекта и профессор IIT Madras, недавно в беседе с News18 пролил свет на эту разработку.
Модель e200 разработана специально для шумных городов Индии. Профессор Чакраварти подчеркнул трудности навигации в переполненном воздушном пространстве и необходимость создания компактной конструкции, подходящей для узких посадочных площадок. Его летающее такси предназначено для коротких маршрутов с несколькими остановками.
Проект преодолел значительные препятствия, и успешный испытательный полет меньшего прототипа, e50, стал важной вехой. Профессор Чакраварти ожидает, что первый полет e200 состоится в октябре-ноябре этого года и ознаменует собой «исторический момент для индийской авиации».
Точные цены пока не разглашаются, но Чакраварти отметил, что их стоимость примерно в два раза выше, чем стоимость поездки на Uber.