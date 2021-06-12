Наука и технологии
Сегодня в 14:01

«Летающий авианосец» США сделают опаснее

Помогут дроны
В США работают над дронами воздушного базирования по программе Gremlins. Систему с их участием уже называют «летающим авианосцем». Оказалось, что её возможности будут шире, чем предполагалось.

Как пишет Naked Science, Министерство обороны США изучает возможность того, чтобы персонал самолёта-носителя дронов смог загружать на них новую полезную нагрузку. Как пояснил президент отдела беспилотных систем компании Kratos, американское правительство хочет, чтобы Gremlins перевооружали в воздухе и повторно их развёртывали. Так они будут выполнять не одну миссию.

Пока неясно, какую полезную нагрузку смогут нести беспилотные летательные аппараты. В её число, впрочем, должно войти оружие. Также есть информация, что дроны смогут нести сенсорные блоки, системы радиоэлектронной борьбы и небольшие боеголовки. Беспилотники также смогут работать в автономном сетевом «рое».

Стоит отметить, что дроны Gremlins — относительно небольшие. Размах их крыла достигает 3,5 метра. Масса полезной нагрузки — около 65 килограммов.