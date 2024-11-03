Летают, но есть нюанс: у летучих мышей и птиц раскрыли различия в эволюции

Эта находка оспаривает ранее распространенное мнение о том, что эволюция полета у позвоночных требует независимой адаптации передних и задних конечностей. Опубликованное в журнале Nature Ecology and Evolution, исследование показывает, что изменения формы крыльев у летучих мышей тесно связаны с изменениями формы ног, что предполагает, что их эволюционные пути ограничивают их способность адаптироваться к различным экологическим нишам. В свою очередь, у видов птиц практически нет корреляции между эволюцией крыльев и ног, что может способствовать их большему успеху в освоении разнообразных мест обитания.

Исследователи намерены продолжить изучение эволюционной истории скелетов птиц, чтобы понять, как и когда эта независимость развилась.