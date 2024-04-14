Летние штормы оказались очень полезны для морских глубин

Как объясняет Том Риппет, ведущий автор исследования, «потепление океанов приводит к уменьшению количества кислорода, что ставит под угрозу морскую жизнь, которая зависит от него так же, как и сухопутные животные».

Летняя стратификация, явление наслоения, изолирует глубинные воды от атмосферы — основного источника кислорода. Именно здесь на помощь приходят летние штормы. Исследовательская группа обнаружила, что эти штормы могут значительно усилить перемешивание кислорода, потенциально замедляя развитие летнего дефицита кислорода на 50%.

Эти выводы имеют значение для развития морских ветряных электростанций. Исследование предполагает, что приливное течение вокруг ветряных турбин может создавать турбулентные волны, что еще больше способствует перемешиванию кислорода в летние месяцы.