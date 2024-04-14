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Наука и технологии
Опубликовано 14 апреля 2024, 21:00
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Летние штормы оказались очень полезны для морских глубин

И каким образом
Новое исследование океанографов из Бангорского университета проливает свет на неожиданного «героя» для «здоровья» глубоководья: летние штормы. Их исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, раскрывает критическую роль этих штормов в «перемешивании» кислорода — процессе, жизненно важном для поддержания здоровых условий в океанских глубинах.
Летние штормы оказались очень полезны для морских глубин
© Ferra

Как объясняет Том Риппет, ведущий автор исследования, «потепление океанов приводит к уменьшению количества кислорода, что ставит под угрозу морскую жизнь, которая зависит от него так же, как и сухопутные животные».

Летняя стратификация, явление наслоения, изолирует глубинные воды от атмосферы — основного источника кислорода. Именно здесь на помощь приходят летние штормы. Исследовательская группа обнаружила, что эти штормы могут значительно усилить перемешивание кислорода, потенциально замедляя развитие летнего дефицита кислорода на 50%.

Эти выводы имеют значение для развития морских ветряных электростанций. Исследование предполагает, что приливное течение вокруг ветряных турбин может создавать турбулентные волны, что еще больше способствует перемешиванию кислорода в летние месяцы.

Источник:Science Daily
Автор:Максим Многословный
Теги:
#исследование
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#вода
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#экология