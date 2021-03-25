Летом 2021 года будет показан первый российский электросамолет

Об этом сообщило издание ТАСС, ссылаясь на вице-премьера Юрия Борисова. Отмечается, что разработка самолета была осуществлена при помощи Фонда перспективных исследований (ФПИ). Электросамолет был построен на принципах сверхпроводимости. Нескольким ранее в пресс-службе “Ростеха” сообщали о том, что в рамках МАКС-2021 будет продемонстрирован принципиально новый самолет.

Напомним, что представители Фонда перспективных исследований (ФПИ) в феврале говорили о том, что российские разработчики на 3-5 лет опережают зарубежных в создании электросамолёта. Известно, что электросамолет оснащен сверхпроводящим электрическим авиадвигателем в составе гибридной установки.