Россия опередила другие страны в создании электросамолёта

Как пишет ТАСС, испытания прошли в пятницу в Новосибирске. Самолёт первым в мире получил сверхпроводящий электрический авиадвигатель в составе гибридной установки. Он построен на базе самолёта Як-40. Этот двигатель мощностью 500 кВт создала компания «Суперокс».

В ФПИ рассказали, что российской единой системе энергообеспечения и электродвижения с использованием технологий сверхпроводимости нет аналогов в мире. В фонде утверждают, что Россия является лидером по разработке электрического самолёта в мире.

Теперь России предстоит разработать технологию создания полностью электрического самолёта. Первый региональный пассажирский самолёт с гибридной силовой установкой сделают специалисты Центрального института авиационного моторостроения имени П. И. Баранова, компаний «Туполев» и «Суперокс».