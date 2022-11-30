Летучие мыши используют "рычание", аналогичное тому, что используют металлисты

Исследователи извлекли гортань пяти взрослых летучих мышей, закрепили их и снимали на видео с частотой 250 тыс кадров в секунду, подавая поток воздуха, чтобы имитировать естественную вокализацию. Затем они использовали машинное обучение для реконструкции движения голосовых мембран, которые были скрыты другими структурами.

Они обнаружили, что давление воздуха создает самоподдерживающиеся колебания в голосовой мембране на частотах от 10 до 70 килогерц, что достаточно для создания высокочастотных эхолокационных звуков. В отличие от этого, толстые складки мембраны, расположенные непосредственно над голосовыми связками и называемые "желудочковыми складками", вибрировали на частотах от 1 до 3 килогерц, и, вероятно, участвовали в создании низкочастотных социальных призывов животных. Некоторые люди также используют свои желудочковые складки для производства низкочастотных вокализаций, таких как рычание (гроулинг) во время пения в жанре дэт-метал.