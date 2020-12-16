Летучие мыши могут принести новые вирусы

Нетопырь Куля и без того переносчик большого количества инфекций. Этот вид активно распространяется в Европе последние десятилетия. Учёные говорят, что потепление климата ещё больше способствует быстрому расселению нетопыря.

Исследователи нашли на летучей мыши 36 видов паразитических клещей и насекомых. Один вид из них — блоха Ischnopsyllus variabilis — обнаружили у нетопыря впервые. Это значит, что он имеет обширные контакты с другими животными, которые могут переносить инфекции. Поэтому учёные считают, что нужно уделять особенное внимание изучению нетопырей.