Наука и технологии
Сегодня 15:27
Летучие мыши могут принести новые вирусы
И одного хватило
Группа учёных, в составе которой были и российские исследователи, обнаружили у летучей мыши — нетопыря Куля (Pipistrellus kuhlii) — новых для неё паразитов. Это несёт угрозу в виде новых генетических вариантов вирусов и бактерий.
Нетопырь Куля и без того переносчик большого количества инфекций. Этот вид активно распространяется в Европе последние десятилетия. Учёные говорят, что потепление климата ещё больше способствует быстрому расселению нетопыря.
Исследователи нашли на летучей мыши 36 видов паразитических клещей и насекомых. Один вид из них — блоха Ischnopsyllus variabilis — обнаружили у нетопыря впервые. Это значит, что он имеет обширные контакты с другими животными, которые могут переносить инфекции. Поэтому учёные считают, что нужно уделять особенное внимание изучению нетопырей.