«Левиоса» по-русски: умельцы добавили русскую озвучку в Hogwarts Legacy на консоли

Новый перевод на русский язык фэнтезийной игры Hogwarts Legacy, созданный командой GamesVoice, теперь доступен для консолей. Однако его можно установить только на взломанные версии игры, не через официальные каналы локализации.

Сразу после релиза на ПК, русский дубляж Hogwarts Legacy от GamesVoice был адаптирован для использования на PS4 (и PS5, через обратную совместимость), но не официальными методами. Эту работу выполнили моддеры zav1977 и ponaromixxx.

Игроки, собравшие 1,9 миллиона рублей, спонсировали создание неофициальной озвучки Hogwarts Legacy от GamesVoice. В этом проекте приняли участие 143 актёра, что значительно превосходит англоязычную версию игры, где задействовано всего 48 актёров. Hogwarts Legacy вышла в феврале и стала одним из самых популярных пиратских релизов в России за 2023 год.