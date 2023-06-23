LexisNexis начал продавать личные данные американцев ради предсказания преступлений

В контрактном документе, полученном The Intercept, говорится, что LexisNexis содействует усилиям ICE по слежке и позволяет отслеживать лиц, считающихся «предпреступниками».

Соглашение на сумму 16,8 млн. долларов, подвергшееся критике за неоднозначное отношение ICE к сообществам мигрантов, вызвало обеспокоенность по поводу массовой слежки.

Критики утверждают, что ICE стремится следить за людьми без доказательств или достаточных оснований. В контракте программное обеспечение LexisNexis выделяется как сложный аналитический инструмент, способный выявлять подозрительную активность и тщательно проверять мигрантов, включая их местонахождение.

LexisNexis утверждает, что его работа с ICE является законной и соответствует федеральной политике.