Lexus показал транспорт для Луны

Специалисты Lexus предложили свои концепты по запросу журнала моды и искусства Document Journal. Стоит отметить, что они имеют что-то общее с концептуальным автомобилем LF-30. О нём компания рассказала в прошлом году на Токийском автосалоне. Но Lexus LF-30 — это лишь то, к чему автопроизводитель будет стремиться в следующем десятилетии, а не коммерческий продукт.

Представленные транспортные средства для Луны тоже лишь фантазия. Среди них есть и парящий байк Zero Gravity, и ракетоподобный Cosmo, и шарообразный Bouncing Moon Roller, и футуристический самолёт Lunar Mission Y, и гоночный Moon Racer.