LG анонсировала открывающиеся голосом холодильники

Это может быть удобно, если руки в чём-то испачканы или заняты кучей продуктов. Также нововведение LG вписывается в тренды, возникшие по время пандемии: все вокруг говорят нам, что не стоит трогать что попало.

Функцией открывания двери голосовое управление в холодильниках не ограничивается. Можно будет, например, проверять, есть ли готовый лёд. Также новые модели оснащены дезинфекторами на основе ультрафиолета для диспенсеров. Окно InstaView в холодильниках стало на 23% больше, чем в предыдущих моделях. То есть теперь стало удобнее смотреть, что находится внутри.

Пока LG не назвала цены на холодильники, так как подробнее расскажет о них во время выставки CES 2021.