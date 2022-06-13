Наука и технологии
Сегодня в 16:42
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LG будет изготавливать дисплеи для новейшего устройства Apple

Для гарнитуры смешанной реальности
LG Display начала готовиться к поставке дисплеев micro-OLED для гарнитур смешанной реальности Apple второго поколения. Это будет совершенно новое устройство компании из Купертино.
LG будет изготавливать дисплеи для новейшего устройства Apple

Сообщается, что LG Display уже заказывает оборудование для изготовления дисплеев micro-OLED у Sunic System. Источник пишет, что LG Display является частью цепочки поставок для гарнитуры Apple первого поколения, но на этом этапе компания не предоставит свой основной дисплей. Главным поставщиком станет Sony. А вот с гарнитурой второго поколения LG надеется получить основные заказы. Поговаривают, что это отвечает интересам Apple, поскольку Sony будет косвенно конкурировать с гарнитурой компании с помощью собственных PlayStation VR.

В конце прошлого года аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) заявил, что Apple уже работает над версией своей гарнитуры второго поколения, которая предложит более лёгкий дизайн, улучшенные аккумулятор и производительность. Впрочем, мы ещё даже не видели первое поколение.

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