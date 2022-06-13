LG будет изготавливать дисплеи для новейшего устройства Apple

Сообщается, что LG Display уже заказывает оборудование для изготовления дисплеев micro-OLED у Sunic System. Источник пишет, что LG Display является частью цепочки поставок для гарнитуры Apple первого поколения, но на этом этапе компания не предоставит свой основной дисплей. Главным поставщиком станет Sony. А вот с гарнитурой второго поколения LG надеется получить основные заказы. Поговаривают, что это отвечает интересам Apple, поскольку Sony будет косвенно конкурировать с гарнитурой компании с помощью собственных PlayStation VR.

В конце прошлого года аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) заявил, что Apple уже работает над версией своей гарнитуры второго поколения, которая предложит более лёгкий дизайн, улучшенные аккумулятор и производительность. Впрочем, мы ещё даже не видели первое поколение.