LG Display получила первую прибыль за 7 кварталов на фоне экономической неопределенности

Операционная прибыль компании за октябрь-декабрь составила 132 млрд вон (98,67 млн долларов) по сравнению с убытком в 876 млрд вон за тот же период годом ранее. Положительный результат совпал с предыдущим прогнозом LG Display. Спрос на OLED-дисплеи для смартфонов вырос в 4 квартале, а экраны больших и средних размеров для телевизоров и ноутбуков пользовались повышенным спросом в праздничный сезон.

Несмотря на ожидание снижения прибыли в текущем квартале из-за низкого сезонного спроса, аналитики прогнозируют увеличение прибыли за весь год по сравнению с операционным убытком в 2,5 триллиона вон в предыдущем году.

LG Display, поставщик Apple, планирует сократить свои инвестиции до 2 триллионов вон в 2024 году, чтобы повысить финансовую стабильность, сосредоточившись на основных инвестициях и проектах, одобренных клиентами.