LG идёт в роботы: компания вложила $60 млн в разработку ресторанных роботов

Объявление об инвестировании столь крупной суммы на выставке CES 2024 сделал генеральный директор LG Уильям Чо, намекнувший, что LG заинтересована в инвестициях в робототехнику, специализирующуюся на доставке и логистике. В обмен на эти деньги LG получает большую часть акций Bear Robotics.

Bear Robotics — калифорнийский стартап, известный разработками таких роботов для обслуживания посетителей, как Servi, Servi Plus и Servi Lift. Компания представлена в США, Канаде, Корее, Японии, Сингапуре и ЕС. А её роботы используют рестораны, дома престарелых, отели и «тёмные» кухни, работающие только на доставку. Последние годы были не лучшими для сферы роботов-официантов, поэтому американская и южнокорейская компании и заключили текущее соглашение.