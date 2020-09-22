Наука и технологии
Сегодня 14:55
LG изобрела настольный мини-компьютер с гибким экраном-рулоном
Дисплей вытягивается из корпуса
В сети обнаружили патент компании LG, в котором описано необычное устройство. Его можно охарактеризовать как настольный мини-компьютер с гибким экраном-рулоном.
Информация об изобретении уже появилась на сайте Управления США по патентам и торговым знакам (USPTO). Само устройство, судя по патентным рисункам, представляет собой вытянутую коробку с электронными компонентами. Внутри неё спрятан гибкий экран. Если потянуть за его край (или нажать на специальную кнопку), можно развернуть дисплей и получить полноценную рабочую поверхность.
Пользователи смогут взаимодействовать с панелью при помощи специального пера — оно хранится в специальном отсеке в устройстве.
Аппарат также оснащён обычным небольшим экраном в виде полосы. На нём будет отображаться информация о текущем состоянии устройства. Сообщается также, что у изобретения есть камера.