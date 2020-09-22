LG изобрела настольный мини-компьютер с гибким экраном-рулоном

Информация об изобретении уже появилась на сайте Управления США по патентам и торговым знакам (USPTO). Само устройство, судя по патентным рисункам, представляет собой вытянутую коробку с электронными компонентами. Внутри неё спрятан гибкий экран. Если потянуть за его край (или нажать на специальную кнопку), можно развернуть дисплей и получить полноценную рабочую поверхность.