LG может перестать выпускать смартфоны

В LG признали, что за последние 23 квартала потеряли около $4,5 млрд в условиях «жесткой конкуренции». Из заявления компании следует, что её руководство считает: настал момент, когда необходимо принять правильное решение относительно мобильного подразделения с учётом уровня конкуренции.

Слухи о том, что LG может избавиться от смартфонного бизнеса, появились уже давно. Сообщалось, что компания может продать своё мобильное подразделение. Сейчас LG заявила, что её сотрудникам не стоит беспокоиться по поводу судьбы смартфонного бизнеса — свои рабочие места они не потеряют.