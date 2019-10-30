LG начнёт выпускать автомобильную электронику на новых процессорах Qualcomm

LG предоставит для совместного продукта свою платформу webOS Auto на базе Linux. Её интегрируют с решением от Qualcomm — Snapdragon Automotive Development Platform (ADP). Данная платформа поддерживает работу с искусственным интеллектом (AI) и передовой графикой. Snapdragon ADP предназначена для создания комплексной среды для развития автомобильных систем, в которые входят развлекательные дисплеи для пассажиров.

Эталонное совместное решение LG должна представить в январе на международной выставке электроники CES 2020.

«...с помощью новейших решений от Qualcomm, таких как сети 5G и мультимедиа, покупатели смогут получать такие же ощущения от развлекательных систем в подключенных к сети интернет автомобилях, какие они получают у себя дома», — отметил представитель LG Electronics.