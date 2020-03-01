LG остановила производство дисплеев для смартфонов из-за коронавируса

Производство LG Display в Куми, Южная Корея, закрылось после того, как в банке поблизости обнаружили сотрудника, заражённого COVID-19. Компания надеется возобновить работу 3 марта. Пока неясно, как простой отразится на бизнесе LG.

Журналисты опасаются, что данный инцидент повлияет на доступность собственных смартфонов LG. Кроме того, дисплеи компании используются многими другими производителями, в том числе Apple.

Напомним, на днях Microsoft признала, что эпидемия коронавируса повлияла на бизнес компании. В частности, представители IT-гиганта уже не надеются получить запланированный доход от продажи программного обеспечения.