LG поможет Apple выпустить электромобиль

Источники утверждают, что Apple и LG Magna e-Powertrain близки к тому, чтобы подписать соглашение. Вместе они будут работать над Apple Cars.

Сообщается, что LG Magna e-Powertrain будет отвечать за массовое производство электрокара Apple. В настоящее время детали контракта обсуждаются. Также источники пишут, что первоначальная мощность электромобиля не должна быть очень большой.

Напомним, недавно LG объявила о том, что закрывает своё смартфонное подразделение. Вместо этого компания перераспределит свои ресурсы на другие направления. Слухи о том, что Apple хочет выпустить свой электрокар, ходят уже давно.