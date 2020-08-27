LG представила медицинскую маску с аккумулятором

Маска PuriCare Wearable Air Purifier использует пару сменных фильтров и вентиляторы, которые питаются от аккумулятора. Сенсоры помогают регулировать скорость вентиляторов.

LG надеется, что новое устройство компании заменит самодельные маски, которые используют некоторые люди, и одноразовые медицинские маски, которые сейчас в дефиците.

Стоит отметить, что LG нигде не проговаривает, что её устройство защищает владельца конкретно от нового коронавируса. В компании заявили, что ждут результатов тестирования маски, чтобы раскрыть полную информацию о ней. Вполне может быть, что средство индивидуальной защиты с клапанами для дыхания окажется бесполезным для борьбы с коронавирусом, поскольку не будет защищать окружающих от заразных капель.

Отмечается, что батарея устройства обеспечивает восемь часов использования в режиме низкого энергопотребления.