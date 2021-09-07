LG представила по-настоящему прочные гибкие экраны

Новые технологии LG улучшают и долговечность, и прочность любого складного экрана. Официальное название новой панели — Real Folding Window. Специально разработанные материалы покрытия наносятся на прозрачную плёнку. Всего несколько микрометров нового материала на обеих сторонах листа позволяют создать тонкую панель со свойствами пластика, но более устойчивую.

LG утверждает, что такой экран может выдержать 200 000 сгибов и позволит создавать дисплеи без складок. Кроме того, новый материал позволит складывать экраны как вовнутрь, так и наружу.

Данная технология сначала появится в смартфонах, а затем её начнут использовать и в планшетах, и в ноутбуках.