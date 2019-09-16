LG рассказала, чем премиальная бытовая техника Signature отличается от обычной

Продукты Signature LG позиционирует как наиболее качественные, высокотехнологичные и дизайнерские. Компания считает, что самым ярким примером являются телевизоры бренда. Во всех устройствах Signature, начиная от серии G с тонкими панелями из закалённого стекла, и заканчивая серией W, LG использует необычные и передовые технологии. Именно в этой линейке вышел первый 8K OLED-телевизор.

Философию Signature также воплощает последний холодильник бренда. Он имеет функцию InstaView Door-in-Door, благодаря которой можно не открывать холодильник лишний раз: гладкая зеркальная передняя панель становится прозрачной после двух постукиваний. Это продлевает срок службы продуктов питания.

Стиральная машина Signature тоже имеет улучшенную дверцу из закалённого чёрного стекла, которая расположена под углом 17 градусов для удобства просмотра.