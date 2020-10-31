LG разбогатела даже с почти полным отказом от выпуска смартфонов

Сообщается, что чистая прибыль компании за указанный период составила 649,2 млрд вон ($573,6 млн). Это почти на 90% больше, чем было годом ранее. Операционная прибыль выросла на 22,7%, а выручка — на на 7,8%. Утверждается, что эти показатели — лучшие за историю компании.

Причинами успеха назвали высокий спрос на телевизоры и бытовую технику из-за пандемии. При этом компания несёт убытки в смартфонном бизнесе.

Напомним, год назад стало известно, что LG почти прекратила поставки смартфонов в Россию. Кроме того, производством некоторых бюджетных смартфонов компании и вовсе занимаются индийцы из Micromax.