Наука и технологии
Сегодня 17:10
LG разбогатела даже с почти полным отказом от выпуска смартфонов
Благодаря телевизорам и бытовой технике
LG Electronics сообщила, что чистая прибыль компании выросла почти в два раза в третьем квартале 2020 года. Также производитель похвастался рекордными показателями выручки и операционной прибыли. И это всё при том, что LG почти полностью отказалась от выпуска смартфонов.
Сообщается, что чистая прибыль компании за указанный период составила 649,2 млрд вон ($573,6 млн). Это почти на 90% больше, чем было годом ранее. Операционная прибыль выросла на 22,7%, а выручка — на на 7,8%. Утверждается, что эти показатели — лучшие за историю компании.
Причинами успеха назвали высокий спрос на телевизоры и бытовую технику из-за пандемии. При этом компания несёт убытки в смартфонном бизнесе.
Напомним, год назад стало известно, что LG почти прекратила поставки смартфонов в Россию. Кроме того, производством некоторых бюджетных смартфонов компании и вовсе занимаются индийцы из Micromax.