LG, Razer и MediaTek представили контроллер с ультранизкой задержкой

Опубликовано 27 сентября 2024, 21:591 мин.
LG, Razer и MediaTek представили контроллер с ультранизкой задержкойИнновационная технология для облачного гейминга
27 сентября на саммите webOS LG Electronics в сотрудничестве с Razer и MediaTek представил первый в мире контроллер с технологией Bluetooth с ультранизкой задержкой (BT ULL). Технология была продемонстрирована на смарт-телевизоре LG webOS и игровом контроллере от Razer, показывая задержку ввода всего в 1 мс.
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На мероприятии, собравшем 300 представителей из 140 компаний-партнеров, LG поделилась своим видением развития экосистемы webOS. Razer разработал контроллер с BT ULL, который сравнили со стандартным устройством. Тестирование показало улучшенную реакцию и сниженные задержки ввода.
LG также анонсировала программу сертификации сторонних игровых контроллеров для обеспечения совместимости с умными телевизорами LG на платформе webOS. Первым производителем, получившим такую сертификацию, станет Razer.
Совместно с MediaTek LG работает над интеграцией BT ULL в чипсет Wi-Fi «MT7921», который будет поддерживать Wi-Fi 6. Новые телевизоры LG с технологией BT ULL планируют выпустить в 2025 году.