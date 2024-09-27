LG, Razer и MediaTek представили контроллер с ультранизкой задержкой

На мероприятии, собравшем 300 представителей из 140 компаний-партнеров, LG поделилась своим видением развития экосистемы webOS. Razer разработал контроллер с BT ULL, который сравнили со стандартным устройством. Тестирование показало улучшенную реакцию и сниженные задержки ввода.

LG также анонсировала программу сертификации сторонних игровых контроллеров для обеспечения совместимости с умными телевизорами LG на платформе webOS. Первым производителем, получившим такую сертификацию, станет Razer.

Совместно с MediaTek LG работает над интеграцией BT ULL в чипсет Wi-Fi «MT7921», который будет поддерживать Wi-Fi 6. Новые телевизоры LG с технологией BT ULL планируют выпустить в 2025 году.