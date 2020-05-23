LG уличили в сексизме из-за рекламы двухэкранного чехла для смартфона

Как пишет издание PhoneArena, ролик LG удивляет. В том время, как многие международные компании стараются избегать сексизма или намёков на извращения в публичных высказываниях, LG выпускает неприемлемое видео.

Сообщается, что ролик опубликовали в TikTok-аккаунте польского подразделения LG. В коротком видео продвигается чехол Dual Screen к смартфону LG V60 ThinQ и другим совместимым устройствам.

В ролике показано, как старый мужчина использует Dual Screen, чтобы сделать фотографии идущей впереди девушки. Мужчина забыл выключить звук затвора, поэтому девушка поняла, что её снимают, и возмущённо выхватила телефон из рук незнакомца. Однако, листая галерею, девушка увидела только селфи старика. Она извинилась и отдала ему смартфон. Тем не менее, оказалось, что вместе с селфи мужчина смог сделать фотографии девушки.

LG пока никак не прокомментировала ситуацию.