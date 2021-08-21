LG установила рекорд передачи данных по 6G

Ожидается, что технология 6G будет обеспечивать передачу данных со скоростью в 50 раз выше, чем 5G. Также будет снижена задержка, что сделает голосовое общение более естественным. Кроме того, новый стандарт связи повысит точность отправляемых данных.

К сожалению, с внедрением 6G есть свои трудности. Технология страдает малым радиусом действия из-за потери мощности при передаче. По этой причине появления 6G ждут не раньше 2025-2029 годов.

Всего несколько месяцев назад команда Samsung установила новый рекорд расстояния для передачи сигналов 6G — 15 метров. Исследователи из LG пошли намного дальше, послав сигнал на расстояние 100 метров.