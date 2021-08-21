LG установила рекорд передачи данных по 6G

Наука и технологии
Сегодня в 15:53
LG установила рекорд передачи данных по 6GПока с технологией есть проблемы
Команда исследователей из LG вместе со специалистами из Общества Фраунгофера успешно отправила данные на расстояние 100 метров по сети 6G.
Ожидается, что технология 6G будет обеспечивать передачу данных со скоростью в 50 раз выше, чем 5G. Также будет снижена задержка, что сделает голосовое общение более естественным. Кроме того, новый стандарт связи повысит точность отправляемых данных.
К сожалению, с внедрением 6G есть свои трудности. Технология страдает малым радиусом действия из-за потери мощности при передаче. По этой причине появления 6G ждут не раньше 2025-2029 годов.
Всего несколько месяцев назад команда Samsung установила новый рекорд расстояния для передачи сигналов 6G — 15 метров. Исследователи из LG пошли намного дальше, послав сигнал на расстояние 100 метров.