LG выпустила новые флагманские телевизоры

В новой линейке представлены модели разных размеров экранов — от самого компактного в 43 дюйма до 88 дюймов. Есть также новый для рынка размер в 83 дюйма.

OLED телевизоры LG модельного ряда 2021 года оборудованы самоподсвечивающимися панелями. Всего выпущены серии Z1, G1, C1, B1, A1. Все модели серии G1, например, оснащены новой технологией OLED evo, которая обеспечивает более высокую яркость и чёткость изображения.

Также в линейке телевизоров LG 2021 года есть LG QNED Mini LED. Они доступны в вариантах 8K (модели QNED99, QNED95), 4K (модели QNED90, QNED85). Линейка телевизоров NanoCell тоже предлагает 8K и 4K модели. Они оснащены дисплеями, в которых используются наночастицы.

Все новые модели поддерживают расширенную функцию HDMI 2.1. Первые телевизоры поступят в продажу в первом квартале года. Цены на них пока не названы.