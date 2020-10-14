LG выпустит шлем для ускорения роста волос

Устройство работает по принципу низкоинтенсивной лазерной терапии (low-level laser therapy, LLLT), чтобы стимулировать рост волос. У MediHair есть 146 лазеров и 104 светодиода, которые воздействуют на стволовые клетки, отвечающие за данный процесс. LG сообщает, что светодиоды в устройстве сконцентрированы там, где наиболее часто происходит выпадение волос — это макушка и передняя часть головы.

Стоит отметить, что технология LLLT была одобрена Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) в качестве средства лечения патологического выпадения волос. LG утверждает, что MediHair прошло клинические испытания и показало хорошие результаты.