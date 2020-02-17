Лица начали печатать на медицинских масках для разблокировки iPhone

На веб-сайте компании сказано, что она использует компьютерное моделирование, чтобы создать изображение для печати на медицинских масках. Пользователю нужно просто загрузить фотографию своего лица. Компания уверяет, что применяет для печати чернила, изготовленные из натуральных красителей. Они нетоксичны и не влияют на свойства маски, то есть она продолжает служить надёжным барьером.

Стоимость такого изделия составит $40 (примерно 2,5 тысячи). Правда, компания пока не намерена заниматься их продажами на фоне глобального дефицита масок.