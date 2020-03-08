Лицензию на оружие в России сделают электронной

Благодаря включению проектов Росгвардии в федеральный проект «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика РФ» уже сформирована единая электронная взаимосвязь всех участников оружейной сферы: и оружейных заводов, и юридических лиц, осуществляющих торговлю, хранение или использование оружия при выполнении своих уставных задач, и стрелковых объектов, и владельцев оружия.

Также осуществляется переход на цифровые технологии. Как говорит Золотов, вместо 15 различных лицензий и 19 разрешений на оружие будут выдавать одну пластиковую карточку.

Проект Росгвардии основывается на отечественных программных и аппаратных решениях.